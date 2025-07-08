«Стратус» не пройдет: Новый штамм коронавируса не способен вызвать пандемию
Новый штамм коронавируса XFG «Стратус» является одним из вариантов всеми известного омикрона, сказал НСН Анатолий Альтштейн.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил НСН, что новый штамм коронавируса XFG «Стратус» не вызовет новую пандемию.
Распространение нового штамма коронавируса XFG «Стратус» ранее зафиксировали в Британии. На долю вариантов данного штамма в конце июня текущего года приходилось примерно 40% всех случаев инфицирования COVID-19. Альтштейн отметил, что новый штамм является одним из вариантов всеми известного омикрона.
«На последнем этапе пандемии появился вариант коронавируса под названием омикрон. Он отличался очень высокой заразностью, но гораздо меньшей летальностью. Штамм коронавируса XFG, который сейчас всех взволновал, - это один из вариантов омикрона. Эти штаммы появляются в большом количестве: некоторые приживаются и распространяются, некоторые обнаруживаются и распространяются слабо», - сказал собеседник НСН.
Он заверил, что новый штамм XFG не способен вызвать новую пандемию.
«Этот штамм отличается заразностью, однако тяжесть заболевания невысокая, как и летальность. От него могут пострадать пожилые люди и люди со слабым иммунитетом. Его впервые выявили в январе 2025 года. И вот прошло почти полгода, за это время он не дал сильного распространения. Этот штамм не способен вызвать какую-то пандемию. Никакой паники разводить не стоит», - заключил эксперт.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что скрывать причастность США к созданию и распространению коронавируса (COVID-19) становится всё сложнее.
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