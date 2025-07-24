Путин снизил госпошлины при дарении жилья родственникам

Глава государства Владимир Путин подписал закон о снижении государственных пошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости членам семьи и близким родственникам, сообщает «РЕН ТВ».

Она снизится в два раза. В настоящее время изначальная стоимость услуги составляет 25-30 тысяч рублей, однако теперь для родственников она будет обходиться в 12-15 тысяч рублей.

Также от госпошлины при подаче заявлений в суды по вопросам ограничения или лишения дееспособности освобождены родители детей-инвалидов.

Нотариальное удостоверение договоров дарения стало обязательным с 2025 года.

