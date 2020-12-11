Вирусолог назвал рекордную смертность от коронавируса запугиванием людей
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов объяснил в эфире НСН, почему растет смертность от коронавируса.
В России число заразившихся коронавирусом увеличилось за последние сутки на 28 585. Скончались после заражение новой инфекцией 613 человек. Это рекордное количество со времени начала пандемии. Летальность заболевания увеличилась до уровня 1,77%.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов объяснил в эфире НСН, почему растет смертность от коронавируса и при чем тут психологический фактор.
«Это чисто математическое явление, этого не надо бояться, это раньше было просчитано. Это связано еще и со статистикой. Она такая, что я ей не доверяю. Всем ставят этот диагноз «ковид» и смерть о ковида. Не знаю, зачем это делается, но есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Эта система запугивания людей ужасная, это самая большая ошибка, тут психический эффект сильней, чем вирусный, по-моему», - сказал он.
Вирус работает по своим правилам, пандемии всегда были. Сейчас просто идет сочетание гриппа и ковида, пояснил ученый. «Когда идет грипп, больной выявляется сразу, его госпитализируют или лечат амбулаторно. При гриппе никто не носит масок, хотя смертность при гриппе такая же, как при ковиде, даже выше Это больше проблемы статистики», - отметил Ершов.
По его словам, вспышка коронавируса в Петербурга – вина губернатора, который коронавирус «прошляпил». «Ему говорили – делайте как в Москве, смотрите на Собянина, вводите ограничения, а там народ был против, чтобы закрывали бары, они гуляли по улицам без масок, ходили в парки. То есть Петербург получил вот сейчас вспышку», - рассказал вирусолог.
По его словам, сами меры по ограничениям были правильные, но они противоречили интересам бизнеса.
«Смертность при ковиде небольшая, а паника стоит как при «испанке», - удивляется вирусолог. По его словам, смертность при коронавирусе около 2%, это для пандемий не характерно, там она больше.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, как морозная погода влияет на вероятность заражения коронавирусом на улице.
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