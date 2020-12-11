Вирусолог назвал рекордную смертность от коронавируса запугиванием людей

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось за последние сутки на 28 585. Скончались после заражение новой инфекцией 613 человек. Это рекордное количество со времени начала пандемии. Летальность заболевания увеличилась до уровня 1,77%.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов объяснил в эфире НСН, почему растет смертность от коронавируса и при чем тут психологический фактор.

«Это чисто математическое явление, этого не надо бояться, это раньше было просчитано. Это связано еще и со статистикой. Она такая, что я ей не доверяю. Всем ставят этот диагноз «ковид» и смерть о ковида. Не знаю, зачем это делается, но есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Эта система запугивания людей ужасная, это самая большая ошибка, тут психический эффект сильней, чем вирусный, по-моему», - сказал он.