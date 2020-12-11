В России зафиксирован новый антирекорд по смертям от коронавируса

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось за последние сутки на 28 585. Таковы данные оперативного штаба.

Скончались после заражение новой инфекцией 613 человек. Это рекордное число со времени начала пандемии. Летальность заболевания увеличилась до уровня 1,77%.

COVID убивает всё больше: В России зафиксирован печальный рекорд

Выписан 26 171 пациент, пишет «Свободная пресса».

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 70 млн человек, сообщает РЕН ТВ. Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 203,6.




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ФОТО: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
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