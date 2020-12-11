В России зафиксирован новый антирекорд по смертям от коронавируса
11 декабря 202011:02
В России число заразившихся коронавирусом увеличилось за последние сутки на 28 585. Таковы данные оперативного штаба.
Скончались после заражение новой инфекцией 613 человек. Это рекордное число со времени начала пандемии. Летальность заболевания увеличилась до уровня 1,77%.
Выписан 26 171 пациент, пишет «Свободная пресса».
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 70 млн человек, сообщает РЕН ТВ. Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 203,6.
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Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 585 / сут.
Умерли
45 893+613 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 171 / сут.
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11 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru