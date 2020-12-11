В России зафиксирован новый антирекорд по смертям от коронавируса

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось за последние сутки на 28 585. Таковы данные оперативного штаба.

Скончались после заражение новой инфекцией 613 человек. Это рекордное число со времени начала пандемии. Летальность заболевания увеличилась до уровня 1,77%.