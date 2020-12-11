«Вирус живёт секунды». Врач счёл маски бесполезными на морозе
Врач-иммунолог в эфире НСН также отметил, что при посещении катка маску следует надевать только в раздевалке, так как в помещении плохая вентиляция.
Маска на улице нужна там, где есть большое скопление людей, в остальных случаях надевать ее не стоит, потому что она быстро намокает и охлаждается, сообщила РИА Новости врач-инфекционист Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИД департамента здравоохранения столицы Елена Белова.
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, как морозная погода влияет на вероятность заражения коронавирусом на улице.
«Она ее практически сводит к нулю. На морозе в 5-10 градусов вирус живет секунды и не может распространяться, так как капельки слюны сразу же замерзают. В принципе, и в теплую погоду маски на улице не имели значения, если нет большого скопления людей. А зимой маски на улице даже вредны, так как в них будет скапливаться конденсат, который мешает дышать и увеличивает шанс заражения микробами», - отметил он.
Врач также уточнил, что шарф не должен становиться заменой средства индивидуальной защиты. Жемчугов добавил, что, например, на коньках можно кататься без маски.
«Просто организаторы катков должны считать количество людей. Но маски стоит надевать в раздевалках, где плохая вентиляция», - заключил врач.
Ранее ВОЗ рекомендовала носить маску внутри и вне помещений, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию. Это касается в том числе магазинов, школ, рабочих мест. Также ВОЗ рекомендует носить маску, если помещение плохо проветривается. Рекомендация распространяется как на взрослых, так и на детей 12 лет и старше. Детям до пяти лет ношение масок не рекомендовано, а детям от 6 до 11 лет это средство защиты лучше всего использовать под наблюдением взрослых.
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