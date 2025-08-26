«Больше всего меня тревожит реакция общества на прививки. Вот этот нигилизм, мол, зачем прививаться, «потемпературю», на ногах перенесу и все. Это очень неправильно, потому что любое, даже самое легкое течение гриппа дает очень серьезные осложнения. Всем надо привиться, не надеясь на «авось». Ну, и, конечно же, есть вредоносные «придумки», которые распространяют в информационном пространстве, не говоря уже про социальные сети. Государственные СМИ пишут об опасности свиномго и гонконгского гриппа. Во-первых, таких официальных названий нет, это придумано журналистами. Гонконгский грипп – это H3N2, он нам известен с 1968 года, а свиной грипп - А (H1N1). Все эти штаммы вошли в вакцину. Но зачем эти «пугалки», что «будут доминировать, представлять наибольшую опасность»? Это безответственно», - заявил он.

Ранее Онищенко рассказал в пресс-центре НСН, что в новую вакцину на сезон гриппа включены штаммы: вирус типа А (H1N1) Victoria, вирус типа А H3N2 и вирус B Austria линии Victoria.

