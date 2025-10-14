В Кремле заявили, что поставка Tomahawk Киеву действительно может плохо кончиться
14 октября 202500:01
Запуск ракет Tomahawk производства США потребует участия американских специалистов, поэтому возможная поставка этих ракет Украине может плохо кончиться, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь любой мало-мальский эксперт прекрасно это понимает и отдает себе в этом отчет», — указал он.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что может обсудить вопрос возможных поставок американских ракет Tomahawk Киеву с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
