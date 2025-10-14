В Кремле заявили, что поставка Tomahawk Киеву действительно может плохо кончиться

Запуск ракет Tomahawk производства США потребует участия американских специалистов, поэтому возможная поставка этих ракет Украине может плохо кончиться, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг ракет Tomahawk

«Здесь любой мало-мальский эксперт прекрасно это понимает и отдает себе в этом отчет», — указал он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что может обсудить вопрос возможных поставок американских ракет Tomahawk Киеву с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

