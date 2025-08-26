«Синдром 7 сентября»: Онищенко предупредил о росте заболеваемости в школах

Чтобы минимизировать риски "синдрома 7 сентября", необходимо одевать детей по погоде, следить за их питанием и психическим состоянием, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.

Ровно через неделю мы увидим подъем заболеваемости в школах, который связан с тем, что с 1 сентября дети будут активно обмениваться не только новостями после лета, но и различными вирусами. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Начало учебного года - это стресс прежде всего для начальной школы, ну и для общего и среднего уровней образования. Помимо прочего, когда все 18 млн наших школьников соберутся за партами, то будут обмениваться не только впечатлениями, но и вирусами, которые они привезли из разных уголков нашей страны. Это мы называем «проэпидемичивание». Есть также такой неофициальный «синдром 7 сентября», то есть ровно через неделю в школах будет подъем заболеваемости, но ничего страшного в этом нет, это закономерность. Наша задача это минимизировать. Для этого нужно, чтобы дети были одеты по сезону, особенно те, кто приехал с юга. Также необходимо следить за их питанием и психическим состоянием», - рассказал он.

Ранее Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что оздоровительный эффект от пребывания в лагерях фиксируется у детей в здоровой прибавке веса, роста и мышечной массы.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
