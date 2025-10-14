США показали мобильную установку для запуска ракет Tomahawk

В США представили мобильную пусковую установку X-MAV, которая может нести до четырёх ракет Tomahawk, сказано в сообщении на официальном сайте американской компании Oshkosh Defense.

Трамп может обсудить с Путиным поставки Tomahawk Украине

Она разработана для поддержки будущего дальнобойных ракет. Установка имеет прочное шасси, позволяющее перевозить самые тяжёлые грузы, а также обладает проверенной мобильностью даже в условиях плохих дорог.

Ранее в Кремле заявили, что поставка Tomahawk Киеву действительно может плохо кончиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ABACA / TASS
ТЕГИ:РакетыСША

Горячие новости

Все новости

партнеры