США показали мобильную установку для запуска ракет Tomahawk
14 октября 202501:33
В США представили мобильную пусковую установку X-MAV, которая может нести до четырёх ракет Tomahawk, сказано в сообщении на официальном сайте американской компании Oshkosh Defense.
Она разработана для поддержки будущего дальнобойных ракет. Установка имеет прочное шасси, позволяющее перевозить самые тяжёлые грузы, а также обладает проверенной мобильностью даже в условиях плохих дорог.
Ранее в Кремле заявили, что поставка Tomahawk Киеву действительно может плохо кончиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
