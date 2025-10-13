Музей ВМС США поздравил флот с юбилеем снимком российского крейсера
Национальный музей морских котиков ВМС США использовал изображение российского ракетного крейсера «Варяг» в публикации, приуроченной к 250-летию американского флота. Поздравительный пост был размещен в соцсети X и впоследствии удален.
В сообщении музей поздравлял военно-морские силы США «с 250 годами отваги, храбрости и верности» и благодарил всех, кто служил стране.
Пост заметили пользователи, в том числе отставные военные и журналисты, среди которых репортер The Wall Street Journal Дэвид Браун. После этого публикацию оперативно удалили.
Ракетный крейсер «Варяг» проекта 1164 «Атлант» входит в состав Тихоокеанского флота России с 1996 года. Корабль вооружен противокорабельными ракетами П-1000 «Вулкан», артиллерийскими установками и торпедными аппаратами, его экипаж насчитывает около 480 человек, передает «Радиоточка НСН».
