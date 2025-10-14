СМИ: Массовый перевыпуск карт может привести к задержкам выплаты пенсий и пособий

В России массовый перевыпуск банковских карт может привести к задержкам выплаты пенсий и пособий, в том числе пенсионерам и участникам специальной военной операции, сообщает Telegram-канал Baza.

Центробанк РФ исключил резкое отключение продленных карт Visa и Mastercard

Об этом заявили представители социальных служб в ответ на предложение НСПК (оператор национальной платежной системы) заменить карты Visa и Mastercard на «Мир». Если автоматический перевыпуск отменят, потребуется лично обращаться в банк для получения новой карты. Не исключено, что это приведет к массовым очередям в отделениях.

Из-за повышенной нагрузки на систему возможны перебои с выплатами пособий. Отдельной проблемой станет ситуация в труднодоступных регионах. Общественники задаются вопросом, кто доставит карты жителям отдалённых сёл.

Ранее НСПК заявила об истекших сертификатах безопасности у Visa и Mastercard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Банковские Карты

