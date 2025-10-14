Мигранты похитили жителя Санкт-Петербурга и жестоко избили

В Санкт-Петербурге мигранты похитили и избили мужчину, сообщает городская прокуратура.

Четверо иностранцев подкараулили жертву возле дома по улице Халтурина в Петергофе. Они избили мужчину и насильно затолкали в автомобиль. Потерпевшего отвезли в квартиру и потребовали 200 тысяч рублей.

Пленника спас местный житель, ставший свидетелем похищения и сообщивший об этом в правоохранительные органы. Обвиняемые задержаны.

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
