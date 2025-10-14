Мигранты похитили жителя Санкт-Петербурга и жестоко избили

Четверо иностранцев подкараулили жертву возле дома по улице Халтурина в Петергофе. Они избили мужчину и насильно затолкали в автомобиль. Потерпевшего отвезли в квартиру и потребовали 200 тысяч рублей.

Пленника спас местный житель, ставший свидетелем похищения и сообщивший об этом в правоохранительные органы. Обвиняемые задержаны.

Ранее в Подмосковье мигранты устроили национальную игру в козлодрание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

