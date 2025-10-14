Владелец Lada Granta отсудил у «Автоваза» 4 млн рублей

Это примерное в пять раз больше стоимости данного автомобиля, у которого были сломаны стеклоподъёмники и гудящие подшипники. Житель Перми купил машину за 860 тысяч рублей. Почти сразу с момента эксплуатации владелец обнаружил несколько дефектов и обратился в суд, который встал на сторону покупателя и постановили вернуть машину компании, чего автомобилист делать не хотел до возврата.

Дилер «Форвард-авто» угрожал пойти в полицию, если покупатель немедленно не вернет авто в салон, а перед экспертизой — исправил недостатки, надеясь, что так никто не узнает о проблемах. Однако наличие дефектов признали экспертиза и суд. Помогли акты о ремонте, прохождении ТО и проверке качества автомобиля. Пермяку выплатили около 1,5 млн рублей.

Тем временем, общественники в России намерены добиваться полноценной отзывной кампании автомобилей Lada Vesta. Это связано с тем, что у этих автомобилей во время движения заклинивает руль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

