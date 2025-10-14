Владикавказский хирург ломает рёбра девушек ради сужения талии
Владикавказский хирург Казбек Кудзаев, известный также как отец артиста Азамата Кудзаева, научил западных хирургов ломать рёбра девушек ради сужения талии, сообщает Telegram-канал Baza.
Он считает этот способ безопаснее радикальной операции. Врач оказался в центре внимания за рубежом благодаря своему методу обретения «талии Барби». Его техника заключается не в удалении, а в контролируемом надломе рёбер и дальнейшей фиксации их положения с помощью корсета.
Этот метод применяют ученики за рубежом — в частности в Майами и Лос-Анджелесе. Они полностью копируют его технику. При этом в России, по словам самого Кудзаева, спрос на процедуру высокий — хирург проводит по две-три операции в день.
Его критикуют за рискованность подхода, но сам он считает свою методику безопасной. Кудзаев утверждает, что стремится дать женщинам более надёжную и эффективную альтернативу радикальному вмешательству для обретения «идеальных» пропорций.
