Скончался псковский историк и археолог Анатолий Александров

На 72-м году жизни после продолжительной болезни умер известный историк, археолог и писатель Анатолий Александров. О его кончине сообщило Псковское региональное отделение Союза писателей России.

Александров родился 27 октября 1953 года в деревне Кладовицы. После окончания Ленинградского государственного университета по специальности «археология» он связал жизнь с Псковом, где работал в музее-заповеднике и занимался научной деятельностью. В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте археологии АН СССР.