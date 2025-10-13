Скончался псковский историк и археолог Анатолий Александров

На 72-м году жизни после продолжительной болезни умер известный историк, археолог и писатель Анатолий Александров. О его кончине сообщило Псковское региональное отделение Союза писателей России.

Александров родился 27 октября 1953 года в деревне Кладовицы. После окончания Ленинградского государственного университета по специальности «археология» он связал жизнь с Псковом, где работал в музее-заповеднике и занимался научной деятельностью. В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте археологии АН СССР.

Умер писатель Александр Бушков

За годы работы Александров опубликовал около 130 научных и научно-популярных статей, а также несколько книг. Среди них — «Эпоха камня и бронзы в Псковской земле (Краткий обзор)» и поэтический сборник «...И Пскова вечная дорога».

Особое место в его научной биографии занимает исследование личности и эпохи княгини Ольги. Его книга «Во времена княгини Ольги», вышедшая в 2001 году, стала одной из наиболее значимых работ о правительнице, родившейся на Псковской земле и первой из правителей Руси принявшей христианство, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрхеологиСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры