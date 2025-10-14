В ХМАО пара полицейских подозревается в съёмках порно с их ребёнком
В ХМАО пара полицейских — муж и жена — подозревается в съёмках порно с участием их четырёхлетнего ребёнка, сообщает Telegram-канал Mash.
В Нефтеюганске местный житель совращал четырёхлетнего приёмного сына, а его жена записывала процесс на камеру. Записи обнаружили родственники. Мужчина — экс-полицейский, его супруга работает в органах как самозанятая. Сотрудников уволили, СК завел уголовное дело. В настоящее время ребенок находится под опекой родного отца.
Ранее москвичку задержали за съемку порно с 9-летним сыном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
