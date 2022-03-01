Менее 100 тысяч случаев COVID-19 за сутки выявлено в РФ впервые за месяц
Число новых случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за последние сутки на 97 333, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Впервые с 28 января идентифицировано менее 100 тысяч случаев за 24 часа.
На лечение в больницы за стуки направлено 12 753 пациента, что почти вдвое больше показателя предыдущего дня. При этом число госпитализаций сократилось в семи регионах, увеличилось - в 78.
Вылечились от COVID-19 за сутки 172 813 человек против 116 742 днем ранее. Доля выписанных пациентов, согласно официальной статистики, выросла до 83,3% от общего числа инфицированных. Умерли на фоне осложнений от коронавируса 786 человек.
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Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru