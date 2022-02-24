Вирусологи назвали еще одно последствие коронавируса
Российские вирусологи сообщили о еще одном последствии коронавируса, сообщает ura.ru.
Речь идет о потере веса.
Инфекционист Николай Малышев сообщил, что в основном сокращается мышечная масса, поэтому болезнь нельзя считать «хорошим средством для похудения». Кроме того, из организма уходит очень много воды.
По словам завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолога Петра Чумакова, из-за высокой температуры человек может сбросить за пару дней около семи килограммов. Этот процесс будет длиться недолго, так как теряется мышечная масса.
Напомним, штамм коронавируса «омикрон», который чаще всего проходит в легкой форме, может спровоцировать ряд осложнений. «Омикрон»-штамм вызывает довольно серьезные изменения внутренней оболочки сосудов. Более того, после перенесенного в легкой форме COVID-19 могут появиться нарушения свертывающей системы крови,
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