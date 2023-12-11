Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге за неделю выросла на 47%
Почти на 50% выросла заболеваемость коронавирусом за неделю в Санкт-Петербурге, сообщил региональный Роспотребнадзор.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что откладывать вакцинацию обновленным «Спутником» не стоит, так как коронавирус сегодня по-прежнему в числе первых возбудителей респираторных заболеваний, прививки точно хватит на полгода.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России с начала пандемии коронавируса впервые за последние три года фиксируется одновременный подъём заболеваемости COVID-19 и гриппом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исследование: Аспирин может помочь при лечении рака
- Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге за неделю выросла на 47%
- Суд отказался заочно арестовывать основателя «Тануки» Орлова
- Киркоров признался в тоске по поездкам в троллейбусе
- СБУ назвала убитого экс-депутата Киву врагом Украины
- Комиссия кабмина одобрила прекращение адвокатского статуса уехавших за границу
- ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за военной помощи России
- Бас-гитару Дасти Хилла из ZZ Top продали на аукционе за почти $400 тысяч
- Великобритания не отменит санкции против РФ по завершении конфликта на Украине
- Помощник режиссера Александра Митты рассказал о его состоянии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru