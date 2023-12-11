Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге за неделю выросла на 47%

Почти на 50% выросла заболеваемость коронавирусом за неделю в Санкт-Петербурге, сообщил региональный Роспотребнадзор.

Попова: завоз нового варианта коронавируса «пирола» в Россию неизбежен

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что откладывать вакцинацию обновленным «Спутником» не стоит, так как коронавирус сегодня по-прежнему в числе первых возбудителей респираторных заболеваний, прививки точно хватит на полгода.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России с начала пандемии коронавируса впервые за последние три года фиксируется одновременный подъём заболеваемости COVID-19 и гриппом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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