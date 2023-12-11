«Хватит на полгода»: Вирусолог призвал не откладывать вакцинацию обновленным «Спутником»

Откладывать вакцинацию обновленным «Спутником» не стоит, так как коронавирус сегодня по-прежнему в числе первых возбудителей респираторных заболеваний, прививки точно хватит на полгода, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал обновленную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Регистрация позволит ввести препарат в гражданский оборот и начать поставки в регионы по заказам.