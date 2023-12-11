«Хватит на полгода»: Вирусолог призвал не откладывать вакцинацию обновленным «Спутником»

Анатолий Альтштейн заявил НСН, что коронавирус сегодня по-прежнему в числе первых возбудителей респираторных заболеваний.

Откладывать вакцинацию обновленным «Спутником» не стоит, так как коронавирус сегодня по-прежнему в числе первых возбудителей респираторных заболеваний, прививки точно хватит на полгода, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал обновленную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Регистрация позволит ввести препарат в гражданский оборот и начать поставки в регионы по заказам.

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«Вакцина должна быть эффективной от штаммов, которые появились в 2023 году – XBB и его потомства, а еще «пирола». Сейчас надо идти и ставить эту вакцину, потому что коронавирус сегодня в числе первых возбудителей респираторных заболеваний, его достаточно много. Будут еще проводиться исследования, которые покажут, на сколько месяцев хватает этой вакцины, но на полгода точно хватит. Что касается больших сроков, будут соответствующие указания», - рассказал он.

По его словам, в следующем году вакцинация уже может потребоваться только людям из групп риска, но пока что считаться с коронавирусом нужно всем.

«Скорее всего, в следующем году вакцинация в итоге сохранится для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Сейчас это уже не то, что было год назад, случаев меньше. Но стоит сказать, что в этом году более 30 миллионов человек заболело, больше 50 тысяч летальных исходов. Пока с этим нужно считаться, а дальше будет видно», - подытожил собеседник НСН.

Ранее глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург подтвердил опасения вирусологов о том, что российская вакцина «Спутник V» в нынешнем своем варианте перестала защищать от преобладающих в популяции вариантов коронавируса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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