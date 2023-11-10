Попова: завоз нового варианта коронавируса «пирола» в Россию неизбежен

Все три выявленных в Москве случая инфицирования вариантом COVID-19 «пирола» были завезены из-за рубежа. Об этом заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».

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По её словам, попадание нового варианта вируса в Россию неизбежен при текущей миграционной активности граждан.

Попова добавила, что два из трех случаев привоза в страну «пиролы», связаны с гражданами, вернувшимися в Россию из Турции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый вариант COVID-19 «пирола» первые дни вызывает высокую температуру, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКоронавирусРоспотребнадзорАнна Попова

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