Попова: завоз нового варианта коронавируса «пирола» в Россию неизбежен
Все три выявленных в Москве случая инфицирования вариантом COVID-19 «пирола» были завезены из-за рубежа. Об этом заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».
По её словам, попадание нового варианта вируса в Россию неизбежен при текущей миграционной активности граждан.
Попова добавила, что два из трех случаев привоза в страну «пиролы», связаны с гражданами, вернувшимися в Россию из Турции.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый вариант COVID-19 «пирола» первые дни вызывает высокую температуру, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru