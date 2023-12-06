Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в России на 23%

За неделю количество новых зафиксированных случаев выросло почти на 23% или более 95 тысяч новых случаев. Беспокойство медиков вызывают Поволжье и Урал, на юге страны ситуация в настоящее время спокойная.

При этом в стране госпиталазированы почти 9 тысяч человек, что на 12% больше, чем в последнюю неделю ноября.

Ранее стало известно, что вариант коронавирусной инфекции «пирола» будет распространяться в России, однако вряд ли станет превалирующим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

