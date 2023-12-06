Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в России на 23%
В России фиксируют всплеск заболеваемости коронавирусом, сообщает «РЕН ТВ».
За неделю количество новых зафиксированных случаев выросло почти на 23% или более 95 тысяч новых случаев. Беспокойство медиков вызывают Поволжье и Урал, на юге страны ситуация в настоящее время спокойная.
При этом в стране госпиталазированы почти 9 тысяч человек, что на 12% больше, чем в последнюю неделю ноября.
Ранее стало известно, что вариант коронавирусной инфекции «пирола» будет распространяться в России, однако вряд ли станет превалирующим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в России на 23%
- Биткоин может подорожать до 53 тысяч долларов
- СМИ: Финляндия готовится открыть пункты пропуска на границе с РФ
- Байден: Отказ ХАМАС освободить заложниц сорвал перемирие
- Нетаньяху исключил участие международных сил в демилитаризации Газы
- Минздрав Румынии объявил в стране эпидемию кори
- Работу приложения Альфа-Банка восстановили после жалоб пользователей
- «Дно бочки»: в Госдепе заявили об истощении ресурсов для помощи Украине
- Стоимость биткоина превысила $44 тысячи
- Зеленский отменил выступление перед американскими сенаторами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru