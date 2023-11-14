Роспотребнадзор заявил о росте случаев заражения коронавирусом в России
14 ноября 202314:04
Свыше 43 тысяч случаев коронавируса было зафиксировано в России по итогам 45-й недели 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
По данным ведомства, это на 22% больше, чем неделей ранее.
«По состоянию на 14 ноября в базу VGARus загружено свыше 285 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, преобладающими остаются последовательности геноварианта «Омикрон», - говорится в сообщении.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 в этом сезоне не требуется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru