Роспотребнадзор заявил о росте случаев заражения коронавирусом в России

Свыше 43 тысяч случаев коронавируса было зафиксировано в России по итогам 45-й недели 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, это на 22% больше, чем неделей ранее.

«По состоянию на 14 ноября в базу VGARus загружено свыше 285 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, преобладающими остаются последовательности геноварианта «Омикрон», - говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 в этом сезоне не требуется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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