Попова: Штамм «пирола» не станет превалирующим в России
Вариант коронавирусной инфекции «пирола» будет распространяться в России, однако вряд ли станет превалирующим, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она заявила в интервью РБК.
Как отметила главный санитарный врач, штамм пришел из-за границы, где имеет большее распространение.
«У нас пока единичные случаи, широкого распространения вирус пока не получил. Сегодняшняя ситуация говорит о том, что он будет распространяться, но, скорее всего, не станет превалирующим», — указала Попова.
Также глава Роспотребнадзора обратила внимание, что уже шестую неделю в стране растет заболеваемость COVID-19. При этом Попова назвала такой рост сезонным, подчеркнув, что «ничего необычного пока не происходит».
Штамм «пирола» начал распространяться в мире летом, в августе Всемирная организация здравоохранения перевела его в разряд «под наблюдением», напоминает телеканал «360». По словам академика РАН, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, самая большая опасность нового варианта коронавируса — бессимптомное течение, при котором носитель вируса представляет наибольшую опасность для окружающих, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru