Попова: Штамм «пирола» не станет превалирующим в России

Как отметила главный санитарный врач, штамм пришел из-за границы, где имеет большее распространение.

«У нас пока единичные случаи, широкого распространения вирус пока не получил. Сегодняшняя ситуация говорит о том, что он будет распространяться, но, скорее всего, не станет превалирующим», — указала Попова.

Также глава Роспотребнадзора обратила внимание, что уже шестую неделю в стране растет заболеваемость COVID-19. При этом Попова назвала такой рост сезонным, подчеркнув, что «ничего необычного пока не происходит».

Штамм «пирола» начал распространяться в мире летом, в августе Всемирная организация здравоохранения перевела его в разряд «под наблюдением», напоминает телеканал «360». По словам академика РАН, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, самая большая опасность нового варианта коронавируса — бессимптомное течение, при котором носитель вируса представляет наибольшую опасность для окружающих, пишет Ura.ru.

