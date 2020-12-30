За сутки в России выявлены 26 513 человек с коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Новые зараженные зафиксированы в 85 регионах страны.

Не доказано! Вирусолог усомнился в высоком иммунитете после вакцинации

У 15% нет никаких клинических проявлений болезни. Скончались за сутки 599 пациентов, выздоровели и выписаны 29 235 человек, пишет RT.

Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН высказал свое отношение к российским вакцинам. Он отметил, что ему пока более всего импонирует препарат, над которым работают китайские специалисты и российский институт имени Чумакова.

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Фото: mos.ru/Евгений Самарин
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