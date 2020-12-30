За сутки в России выявлены 26 513 человек с коронавирусом

У 15% нет никаких клинических проявлений болезни. Скончались за сутки 599 пациентов, выздоровели и выписаны 29 235 человек, пишет RT.

Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН высказал свое отношение к российским вакцинам. Он отметил, что ему пока более всего импонирует препарат, над которым работают китайские специалисты и российский институт имени Чумакова.

