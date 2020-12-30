Вирусолог назвал самую надежную вакцину от коронавируса
Профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН сравнил существующие сейчас вакцины от COVID-19 и рассказал, каким из них можно доверять.
Российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» отличаются, но обе они хорошие, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Они отметила, что у обоих препаратов нет каких-либо серьезных побочных эффектов.
Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН высказал свое отношение к российским препаратам.
«В отношении "ЭпиВак" я вообще сильно сомневаюсь, поскольку это пептидная вакцина. Я к этой вакцине отношусь очень плохо. Там очень много сложностей, плюс ко всему по ряду других причин, которые не хочу раскрывать. Что касается "Спутника", публикаций о его свойствах недостаточно, на мой взгляд. Но уже столько людей перевакцинировали, что так или иначе, если бы были серьезные негативные моменты, которых опасались, в первую очередь, антителозависимое усиление, они бы всплыли. Поэтому есть основания считать, что препарат, действительно, не очень реактогенный, ну и полезный, соответственно», - заявил он.
Собеседник НСН добавил, что привито уже много людей из числа высокопоставленных лиц. По его словам, если бы препарат имел серьезные побочные эффекты, об этом бы стало известно.
«Хотелось бы, конечно, больше узнать о длительности иммунитета и о том, сколько заболело людей из вакцинированных хотя бы месяца три назад. Такую статистику уже можно было бы собрать. Тем более что они провакцинировали людей, находящихся на серьезных позициях, поэтому если бы что-то случилось, это бы стало заметно. По поводу американских вакцин тоже нет достаточно фактов. Они матричные. Это совершенно новое слово в вакцинологии. Здесь нет опыта и понимания, как они себя ведут. Вроде бы пока нет негативных серьезных проявлений. Но сейчас идет торгово-политическая война с США, в которой они не жалеют нашу вакцину, а мы их», - добавил он.
Чепурнов рассказал, что ему пока что более всего импонирует препарат, над которым работают китайские специалисты и российский институт имени Чумакова.
«Тем временем китайцы, которые уже давно начали работать над вакциной, приходят к нам с рекомбинантной аденовирусной вакциной, только, похоже, она у них однократная. Насколько мне известно, они пытаются инактивированную вакцину тоже провести. Она мне нравится больше всего. Поскольку эта вакцина старинная, она работает против всех белков коронавируса. И поэтому здесь можно меньше опасаться того, что мутации как-то нам навредят. У нас такую вакцину делает институт имени Чумакова, но они еще не готовы к выпуску», - уточнил он.
В Москве начнут снимать ограничения для тех, кто сделал прививку от COVID-19, сообщал ранее мэр Сергей Собянин. После вакцинации пожилые люди, студенты старше 18 лет и москвичи с хроническими заболеваниями вновь смогут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте. По словам главы города, их социальные карты автоматически разблокируют через две недели после получения второго компонента вакцины.
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