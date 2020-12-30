Вирусолог назвал самую надежную вакцину от коронавируса

«В отношении "ЭпиВак" я вообще сильно сомневаюсь, поскольку это пептидная вакцина. Я к этой вакцине отношусь очень плохо. Там очень много сложностей, плюс ко всему по ряду других причин, которые не хочу раскрывать. Что касается "Спутника", публикаций о его свойствах недостаточно, на мой взгляд. Но уже столько людей перевакцинировали, что так или иначе, если бы были серьезные негативные моменты, которых опасались, в первую очередь, антителозависимое усиление, они бы всплыли. Поэтому есть основания считать, что препарат, действительно, не очень реактогенный, ну и полезный, соответственно», - заявил он.

Собеседник НСН добавил, что привито уже много людей из числа высокопоставленных лиц. По его словам, если бы препарат имел серьезные побочные эффекты, об этом бы стало известно.

«Хотелось бы, конечно, больше узнать о длительности иммунитета и о том, сколько заболело людей из вакцинированных хотя бы месяца три назад. Такую статистику уже можно было бы собрать. Тем более что они провакцинировали людей, находящихся на серьезных позициях, поэтому если бы что-то случилось, это бы стало заметно. По поводу американских вакцин тоже нет достаточно фактов. Они матричные. Это совершенно новое слово в вакцинологии. Здесь нет опыта и понимания, как они себя ведут. Вроде бы пока нет негативных серьезных проявлений. Но сейчас идет торгово-политическая война с США, в которой они не жалеют нашу вакцину, а мы их», - добавил он.