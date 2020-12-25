Не доказано! Вирусолог усомнился в высоком иммунитете после вакцинации

«Вопрос неоднозначный. Есть некоторые инфекции, как, например, корь, если переболел, так на всю жизнь. Что касается коронавируса, то по тем публикациям, которые сейчас есть, считается, что иммунитет после вакцинации будет выше. Но тут тоже не все так однозначно. Нужно наблюдение, нужно время, чтобы как следует оценить ситуацию. Заявляют, что действие препарата будет защищать в течение двух лет. Но есть и другие публикации, которые показывают, что при естественном заболевании антитела могут сохраняться только несколько месяцев», - отметил специалист.

Собеседник НСН добавил, что люди, у которых есть природный естественный иммунитет к инфекции, существуют всегда, однако меры профилактики соблюдать стоит всем.

«Считается, что есть люди с природным иммунитетом к ковиду. Даже при чуме 4% населения не болеют. Есть такие люди и среди нас, но сколько их - пока вопрос. У них есть естественный иммунитет. Коронавирус - это тоже инфекционное заболевание. Свой естественный иммунитет можно повысить за счет строгого соблюдения санэпидемправил. Профилактика всегда оправдывает способы лечения», - заключил он.

Ранее ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН усомнился насчет полной победы над коронавирусом с помощью вакцинации, допустив, что вирус может повести себя непредсказуемо.