Не доказано! Вирусолог усомнился в высоком иммунитете после вакцинации
Доктор медицинских наук в эфире НСН заявил, что влияние вакцины от коронавируса на число антител еще не изучено и будет индивидуальным.
Вирусолог сравнил иммунитет от COVID-19 после болезни и вакцинации. Специалист из Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко рассказал, что антитела выделяются и в том, и в другом случае, механизм одинаковый. Он напомнил, что иммунитет формируется, если человек переболел коронавирусом даже в легкой форме. По его словам, прививки помогут сократить количество людей, которые восприимчивы к инфекции.
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН заявил, что пока достоверно не известно, будет ли иммунитет после вакцинации выше, чем при естественном заболевании.
«Вопрос неоднозначный. Есть некоторые инфекции, как, например, корь, если переболел, так на всю жизнь. Что касается коронавируса, то по тем публикациям, которые сейчас есть, считается, что иммунитет после вакцинации будет выше. Но тут тоже не все так однозначно. Нужно наблюдение, нужно время, чтобы как следует оценить ситуацию. Заявляют, что действие препарата будет защищать в течение двух лет. Но есть и другие публикации, которые показывают, что при естественном заболевании антитела могут сохраняться только несколько месяцев», - отметил специалист.
Собеседник НСН добавил, что люди, у которых есть природный естественный иммунитет к инфекции, существуют всегда, однако меры профилактики соблюдать стоит всем.
«Считается, что есть люди с природным иммунитетом к ковиду. Даже при чуме 4% населения не болеют. Есть такие люди и среди нас, но сколько их - пока вопрос. У них есть естественный иммунитет. Коронавирус - это тоже инфекционное заболевание. Свой естественный иммунитет можно повысить за счет строгого соблюдения санэпидемправил. Профилактика всегда оправдывает способы лечения», - заключил он.
Ранее ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН усомнился насчет полной победы над коронавирусом с помощью вакцинации, допустив, что вирус может повести себя непредсказуемо.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 018 / сут.
Умерли
53 659+563 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+27 397 / сут.
- За сутки в России выявлено 29 018 новых случаев COVID-19
- Совфед одобрил закон о штрафах для чиновников за оскорбление граждан
- Совфед запретил финансирование общественных кампаний из-за рубежа
- Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами
- Алиев объявил о поэтапной демобилизации военных до 15 апреля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru