За сутки в России выявлено 29 018 новых случаев COVID-19
Число случаев новых случаев COVID-19 составило 29 018. Всего с начала пандемии число зараженных выросло до 2 992 706.
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Умерли 563 пациента с ковид, передает RT. Выписаны 27 397 человек.
В Москве зафиксировано 7315 новых заразившихся. В тройку с самым большим ростом новых случаев инфекции по-прежнему входят Санкт-Петербург (3751) и Подмосковье (1576), сообщает «Свободная пресса».
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН заявил, что пока достоверно не известно, будет ли иммунитет после вакцинации выше, чем при естественном заболевании.
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Заразились
3,0 млн+29 018 / сут.
Умерли
53 659+563 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+27 397 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru