Вуйнович: «Спутник V» могут признать в Европе

По её словам, к концу октября РФПИ подписал все юридические документы, которые были необходимы для полного проведения процесса признания вакцины через систему EUL.

В конце ноября и декабре организация и эксперты РФПИ провели встречу по полной документации, которую нужно было предоставить для регистрации вакцины.

Инспекцию запланировали на первую половину марта, но она сорвалась из-за остановки полетов. В настоящее время РФПИ, ВОЗ и инспекционные площадки ведут переговоры друг с другом.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» получили более 500 млн человек. По его словам, это «колоссальные успехи».

