Вуйнович: «Спутник V» могут признать в Европе
Российский препарат от коронавируса «Спутник V» могут признать в Европе, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.
По её словам, к концу октября РФПИ подписал все юридические документы, которые были необходимы для полного проведения процесса признания вакцины через систему EUL.
В конце ноября и декабре организация и эксперты РФПИ провели встречу по полной документации, которую нужно было предоставить для регистрации вакцины.
Инспекцию запланировали на первую половину марта, но она сорвалась из-за остановки полетов. В настоящее время РФПИ, ВОЗ и инспекционные площадки ведут переговоры друг с другом.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» получили более 500 млн человек. По его словам, это «колоссальные успехи».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 718 / сут.
Умерли
380 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 528 / сут.
- Песков: США, вооружая Украину, продлевают ее беды
- Вуйнович: «Спутник V» могут признать в Европе
- Пушков указал на крупный просчет Вашингтона
- Названы новые ограничения для получения водительских прав
- В ВСУ назвали Крымский мост целью номер один для поражения
- Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух американцев
- Песков: Отношения России и США находятся на нулевой точке
- В правительстве назвали оптимальный курс рубля
- Пасечник: Всем отдавшим приказы об убийствах в ЛНР грозит трибунал
- СМИ: Чехия окажет военную помощь Украине на €335 тыс.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru