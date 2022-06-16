Вуйнович: «Спутник V» могут признать в Европе

Российский препарат от коронавируса «Спутник V» могут признать в Европе, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

Глава ВОЗ заявил о приостановке инспекции вакцины «Спутник V» в РФ

По её словам, к концу октября РФПИ подписал все юридические документы, которые были необходимы для полного проведения процесса признания вакцины через систему EUL.

В конце ноября и декабре организация и эксперты РФПИ провели встречу по полной документации, которую нужно было предоставить для регистрации вакцины.

Инспекцию запланировали на первую половину марта, но она сорвалась из-за остановки полетов. В настоящее время РФПИ, ВОЗ и инспекционные площадки ведут переговоры друг с другом.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» получили более 500 млн человек. По его словам, это «колоссальные успехи».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:КоронавирусСпутник VВакцинаВОЗ
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