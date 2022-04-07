Глава ВОЗ заявил о приостановке инспекции вакцины «Спутник V» в РФ

Глава организации отметил, что приостановка связана с проведением Россией военной операции на территории Украины.

Российская вакцина «Спутник V» до сих пор не признана ВОЗ. Как ожидалось, организация может признать вакцину в 2022 году.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».





