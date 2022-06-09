Мурашко: Более 500 млн человек в мире получили «Спутник V»

Вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» получили более 500 млн человек. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Объемы поставки вакцины «Спутник V» — более 500 млн человек в мире получили эту вакцину», — цитирует главу Минздрава ТАСС.

Министр отметил, что это «колоссальные успехи», пишет RT.

Ранее Мурашко заявил, что, несмотря на сокращение распространения COVID-19 в мире, необходимо придерживаться правил вакцинации и каждые полгода делать прививку одним из компонентов «Спутника V» или вакциной «Спутник Лайт».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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