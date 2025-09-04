Вспышки «холерных бактерий» в Турции опровергли и назвали ерундой
Симптомы первых больных не совпадают с типичными при заражении «вибрионами», поэтому россиянам в Турции можно не переживать, заявил НСН Владимир Никифоров.
В Турции встречаются инфекционные бактерии и вирусы, но это не «родственники холеры» Vibrio, а обычные рота- и энтеровирусы. Чтобы не подхватить их, надо купаться в море, а не в бассейне, рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедры инфекционных болезней РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров в разговоре с НСН.
Россияне заражаются опасным вирусом на пляжах Турции. Некоторые переживают, что инфекция была вызвана бактерией Vibrio, которая является «родственником холеры» и может проникать в организм через открытые раны, сообщают Telegram-каналы. Она размножается в теплой и соленой воде и попадает в организм человека через моллюсков. Вирусолог усомнился, что в этом виноваты именно эти микроорганизмы.
«Я не вижу ни одного лабораторного подтверждения, что там найдены какие-либо вибрионы. Я не думаю, что отдыхающие в Турции массово едят свежие устрицы. К тому же где их найти в Черном или даже Средиземном море? Это полная ерунда и даже, может быть, дезинформация. Скорее всего, в турецких бассейнах “завелись” банальные энтеровирусы либо ротавирусы. Здесь все дело в симптомах, поскольку холерные вибрионы вызывают понос и рвоту, но не повышение температуры. То, что описывают пострадавшие, выглядит как рота- или энтеровирусная инфекция», — подчеркнул он.
Врач также дал совет, что делать, чтобы не подхватить никакую инфекцию на отдыхе.
«В Турции эти вирусы были и раньше, эти инфекции достаточно заразные и передаются от человека к человеку. Но в морской воде концентрация будет исчезающе мала, и маловероятно там что-то подхватить. Я имею в виду само море, открытый водоем, а не бассейны. Если купаться в море, то никакого массового заражения не случится», — отметил он.
В свою очередь в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что признаков повышенного риска, устойчивой вспышки либо тенденции к увеличению обращений по инфекциям, потенциально связанным с бактериями рода Vibrio, в Турции не выявлено.
Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил НСН, как защититься от «родственников холеры» в Турции.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru