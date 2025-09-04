В Турции встречаются инфекционные бактерии и вирусы, но это не «родственники холеры» Vibrio, а обычные рота- и энтеровирусы. Чтобы не подхватить их, надо купаться в море, а не в бассейне, рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедры инфекционных болезней РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров в разговоре с НСН.

Россияне заражаются опасным вирусом на пляжах Турции. Некоторые переживают, что инфекция была вызвана бактерией Vibrio, которая является «родственником холеры» и может проникать в организм через открытые раны, сообщают Telegram-каналы. Она размножается в теплой и соленой воде и попадает в организм человека через моллюсков. Вирусолог усомнился, что в этом виноваты именно эти микроорганизмы.