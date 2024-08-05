«Чего только нет!»: Как не заразиться ротавирусом на курортах Черного моря

Чтобы не заразиться ротавирусом на курортах Черного моря, не нужно глотать морскую воду и купаться в неухоженных бассейнах, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с НСН. Он отметил, что россиянам необходимо брать с собой на отдых аптечку с лекарствами от отравлений.

Ранее российские туристы рассказали об антисанитарии на пляжах Черного моря. В беседе с «Южным Федеральным» россияне пожаловались на мусор, зловоние и постоянный источник инфекций из канализации. Особенное недовольство выразили люди, отдохнувшие в Адлере.