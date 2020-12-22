Все добровольцы старше 60 лет получили первую дозу «Эпиваккороны»

В ведомстве уточнили, что первой дозой вакцины привито 150 добровольцев в возрасте старше 60 лет. Кроме того, препарат получили 2 194 добровольца в возрасте старше 18 лет.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, почему вирус вынужден постоянно мутировать и сколько времени для этого ему необходимо.

Между тем, специалисты центра «Вектор» заявили, что в России коронавирус пока не мутировал, пишут «Известия».

