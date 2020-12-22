Все добровольцы старше 60 лет получили первую дозу «Эпиваккороны»
Все добровольцы старше 60 лет, которые участвуют в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса «Эпиваккорона», получили первый компонент препарата. Об этом проинформировали в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что первой дозой вакцины привито 150 добровольцев в возрасте старше 60 лет. Кроме того, препарат получили 2 194 добровольца в возрасте старше 18 лет.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, почему вирус вынужден постоянно мутировать и сколько времени для этого ему необходимо.
Между тем, специалисты центра «Вектор» заявили, что в России коронавирус пока не мутировал, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru