Лондон, гудбай! Авиасообщение с Великобританией закрывают

Авиасообщение между Россией и Великобританией будет приостановлено уже с нуля часов 22 декабря. Ограничение вводится на неделю, его причиной в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией назвали появление нового штамма коронавируса в Великобритании. Дальнейшие решения по этому вопросу будут приниматься после тщательного изучения ситуации. Регулярные рейсы между Москвой и Лондоном возобновились с 1 августа, их выполняют «Аэрофлот» и British Airways.

О новом штамме коронавируса официально было объявлено 14 декабря. Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант COVID-19, который может быть связан с быстрым распространением заболевания в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. В субботу премьер-министр Борис Джонсон объявил, что новый штамм может быть на 70% более заразен. Вместе с тем, британские эксперты пока не нашли подтверждений большей летальности новой разновидности вируса.

После новостей из Великобритании авиасообщение с королевством приостановили более 20 стран, хотя новый «британский» штамм коронавируса был обнаружен еще в сентябре. С тех пор он был выявлен у пациентов не только в Великобритании, но также в Дании, Нидерландах, Австралии и Италии. Появились опасения, что разработанные и уже поступившие в оборот вакцины против коронавируса окажутся неэффективны против нового штамма.

В этом, однако, разуверил бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Обнаруженная в Великобритании мутация коронавируса сделала его более заразным, но не представляет значительно большей угрозы для иммунитета, чем «классический» COVID-19, заявил Онищенко. Он отметил, что это далеко не первая мутация, но в принципе это тот же самый вирус, а потому, «привиться необходимо всем, кому положено». Кроме того, Онищенко усомнился в необходимости закрытия границ – при условии интенсификации вакцинации.

Уже созданные вакцины от COVID-19 помогут и от «британского» штамма, уверенность в этом выразил в эфире НСН врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«У вируса не изменилась точка атаки», - пояснил собеседник агентства. А в случае с российской вакциной «Спутник V» «вообще нет проблем. Это уникальная платформа: перезарядите ружье, вставьте туда патрон с немножко другой конфигурацией, и у вас будет готовая вакцина на новый штамм», - заявил врач.

Что же касается закрытия границ, то и в этой мере он не видит нужды: «Сам факт закрытия границ особо ни к чему не приводил. Все равно какой-то контингент будет перемещаться».

В такой ситуации более целесообразным было бы усилить контроль за теми, кто прилетает из-за границы, заключил собеседник агентства.

