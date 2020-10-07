Временный госпиталь в Крылатском готов к приему пациентов с COVID-19

Временный госпиталь, организованный на базе Ледового дворца «Крылатское», готов к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил НСН главврач ГКБ 67 Андрей Шкода, за которым закреплен временный госпиталь в Крылатском.

По его словам, дворец спорта был переоборудован во временный госпиталь для ковидных больных еще в мае. Тогда заболеваемость стала снижаться, и его законсервировали.

Сейчас же, когда в столице происходит значительный рост зараженных новой инфекцией и увеличение госпитализаций больных, власти столицы приняли решение о приведении госпиталя в полную готовность.

«Госпиталь может принять 1347 пациентов с коронавирсуной инфекцией. Здесь также предусмотрены и 42 места в палатах интенсивной терапии. На момент открытия в госпитале планируют использовать 356 палатных коек и 42 койки интенсивной терапии», - сообщил Шкода.

Медик также отметил, что временный госпиталь ничем не отличается от обычных стационаров: в нем есть приемное отделение, палаты, комнаты для работы и отдыха персонала, экспресс-лаборатория. Кроме того, в нем установлены компьютерный томограф, аппарат ультразвуковой диагностики и другое необходимое оборудование. Госпиталь полностью укомплектован медицинским и техническим персоналом. Создан необходимый запас средств индивидуальной защиты.