Временный госпиталь в Крылатском готов к приему пациентов с COVID-19
Временный госпиталь, организованный на базе Ледового дворца «Крылатское», готов к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил НСН главврач ГКБ 67 Андрей Шкода, за которым закреплен временный госпиталь в Крылатском.
По его словам, дворец спорта был переоборудован во временный госпиталь для ковидных больных еще в мае. Тогда заболеваемость стала снижаться, и его законсервировали.
Сейчас же, когда в столице происходит значительный рост зараженных новой инфекцией и увеличение госпитализаций больных, власти столицы приняли решение о приведении госпиталя в полную готовность.
«Госпиталь может принять 1347 пациентов с коронавирсуной инфекцией. Здесь также предусмотрены и 42 места в палатах интенсивной терапии. На момент открытия в госпитале планируют использовать 356 палатных коек и 42 койки интенсивной терапии», - сообщил Шкода.
Медик также отметил, что временный госпиталь ничем не отличается от обычных стационаров: в нем есть приемное отделение, палаты, комнаты для работы и отдыха персонала, экспресс-лаборатория. Кроме того, в нем установлены компьютерный томограф, аппарат ультразвуковой диагностики и другое необходимое оборудование. Госпиталь полностью укомплектован медицинским и техническим персоналом. Создан необходимый запас средств индивидуальной защиты.
Все койки в госпитале оборудованы системой подачи кислорода и кнопкой вызова.
Палаты отделения интенсивной терапии оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, системами, позволяющими в режиме реального времени отслеживать состояние пациента.
Для желающих запланированы занятия по дыхательной гимнастике, а при необходимости больные смогут обратиться к психологам.
«В госпитале также предусмотрено пятиразовое питание, оно доставляется в индивидуальных контейнерах. На каждом медицинском посту установлены термопоты, чтобы у пациентов всегда была возможность выпить чай или кофе», - рассказал главврач.
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