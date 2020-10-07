Собянин рассказал, почему вводятся ограничения из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за пандемии коронавируса. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

По словам градоначальника, ситуация с распространением новой инфекции меняется “не в лучшую сторону”.

Из-за этого пожилых жителей попросили оставаться дома, бесплатный проезд для них приостановили. Для школьников объявили двухнедельные каникулы, а работодателей обязали отправить на удаленку 30 процентов своих сотрудников.

Пришлось также реанимировать систему социальной помощи.

Собянин подчеркнул, что ограничения необходимо соблюдать и тем, кто уже переболел коронавирусом: они могут заболеть повторно из-за не выработавшегося иммунитета.

В Москве впервые с июня за сутки умерли более 40 пациентов с COVID-19

Кроме того, мэр заявил, что абсолютно законно требование магазинов и предприятий бытовых услуг к посетителям надевать маски и перчатки.

Штраф за отказ использовать средства индивидуальной защиты составляет 4 тыс. руб. Административные протоколы составляются по ст. 3.18.1 КоАП города Москвы сотрудниками органов внутренних дел, напомнил Собянин.

Сами москвичи могут пожаловаться на нарушения масочного режима в магазинах. Обращение можно направить в электронную приемную правительства столицы.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:МоскваКоронавирусСергей Собянин
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