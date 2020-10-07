Собянин рассказал, почему вводятся ограничения из-за COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за пандемии коронавируса. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.
По словам градоначальника, ситуация с распространением новой инфекции меняется “не в лучшую сторону”.
Из-за этого пожилых жителей попросили оставаться дома, бесплатный проезд для них приостановили. Для школьников объявили двухнедельные каникулы, а работодателей обязали отправить на удаленку 30 процентов своих сотрудников.
Пришлось также реанимировать систему социальной помощи.
Собянин подчеркнул, что ограничения необходимо соблюдать и тем, кто уже переболел коронавирусом: они могут заболеть повторно из-за не выработавшегося иммунитета.
Кроме того, мэр заявил, что абсолютно законно требование магазинов и предприятий бытовых услуг к посетителям надевать маски и перчатки.
Штраф за отказ использовать средства индивидуальной защиты составляет 4 тыс. руб. Административные протоколы составляются по ст. 3.18.1 КоАП города Москвы сотрудниками органов внутренних дел, напомнил Собянин.
Сами москвичи могут пожаловаться на нарушения масочного режима в магазинах. Обращение можно направить в электронную приемную правительства столицы.
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