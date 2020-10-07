Собянин рассказал, почему вводятся ограничения из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за пандемии коронавируса. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

По словам градоначальника, ситуация с распространением новой инфекции меняется “не в лучшую сторону”.

Из-за этого пожилых жителей попросили оставаться дома, бесплатный проезд для них приостановили. Для школьников объявили двухнедельные каникулы, а работодателей обязали отправить на удаленку 30 процентов своих сотрудников.

Пришлось также реанимировать систему социальной помощи.

Собянин подчеркнул, что ограничения необходимо соблюдать и тем, кто уже переболел коронавирусом: они могут заболеть повторно из-за не выработавшегося иммунитета.