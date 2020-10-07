В Москве 3229 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев заражение новой коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Москве – 3229.

Далее следуют Санкт-Петербург – 456 и Подмосковье – 395. Об этом сообщила в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Меньше всего заболевших зарегистрировали в Чечне – шесть, Ненецком и Чукотском автономных округах – по одному.

Скончался в российской столице 41 пациент с ковидом, выписаны - 1262 человека.

В целом по России число инфицированных за сутки - 11 115, передает RT.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ответил в свом блоге на вопросы об ограничениях из-за пандемии коронавируса.

