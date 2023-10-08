Врач Тимаков: Нынешний год будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ

2023 год будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ, сообщает ТАСС со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России превысила эпидемические пороги на 20%

Он связал это с ослаблением иммунитета после изоляции, а также перенесенного коронавируса. В этом году заболевших будет много, однако в целом ОРВИ протекают легче, отметил эксперт.

Ранее Тимаков заявил, что человек в среднем заражается коронавирусом раз в полгода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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