Врач Тимаков: Нынешний год будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ

Он связал это с ослаблением иммунитета после изоляции, а также перенесенного коронавируса. В этом году заболевших будет много, однако в целом ОРВИ протекают легче, отметил эксперт.

Ранее Тимаков заявил, что человек в среднем заражается коронавирусом раз в полгода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

