Врач Тимаков: Нынешний год будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ
8 октября 202304:05
2023 год будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ, сообщает ТАСС со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.
Он связал это с ослаблением иммунитета после изоляции, а также перенесенного коронавируса. В этом году заболевших будет много, однако в целом ОРВИ протекают легче, отметил эксперт.
Ранее Тимаков заявил, что человек в среднем заражается коронавирусом раз в полгода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru