Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России превысила эпидемические пороги на 20%
27 сентября 202309:52
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России превысила эпидемические пороги на 20%, рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Отмечается, что такая ситуация наблюдается в 35 городах России.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН дал советы, как пережить осенний подъем гриппа и коронавируса, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru