Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России превысила эпидемические пороги на 20%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России превысила эпидемические пороги на 20%, рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

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Отмечается, что такая ситуация наблюдается в 35 городах России.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН дал советы, как пережить осенний подъем гриппа и коронавируса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ОРВИГриппЗдоровье

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