В России объяснили, как решить проблему с устаревшими лифтами
Далеко не всегда требуется замена всего лифта, однако их необходимо модернизировать, заявил НСН Евгений Шлеменков.
Для решения проблемы с лифтами, прежде всего следует поднять уровень лифтового производства в России, а также провести плановую замену там, где это необходимо в ближайшие 6-10 лет, заявил НСН вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков.
В ближайшие шесть лет в России может быть реализован один из трех сценариев темпов обновления в многоквартирных домах лифтов, которые отработали свой срок службы, считают аналитики. По ускоренному сценарию все устаревшее оборудование будет заменено полностью через шесть лет. Но пока текущие темпы обновления не позволяют реализовать даже самый пессимистичный сценарий из-за нехватки средств, сообщает «Коммерсант».
Сейчас в России эксплуатируется 605 тысяч лифтов, из которых 50 тысяч уже отработали назначенный срок службы — 25 лет, еще 60 тысяч единиц оборудования потребует замены до 2030 года, сообщили в Российском лифтовом объединении.
Шлеменков отметил, что не всегда требуется замена всего лифта.
«На самом деле уже несколько программ обновления лифтового хозяйства было принято, и они реализованы. Проблема безопасности, по крайней мере, на сегодняшний день снята с той остроты, которая была раньше, но она существует. Ее решение лежит в том, чтобы прежде всего поднять уровень лифтового производства в России, а также провести плановую замену там, где это необходимо в ближайшие 6-10 лет. Далеко не всегда требуется замена всего лифта. Чаще всего изнашиваются подвижные детали, редуктор, лебедки и так далее. И сейчас довольно большая работа ведется именно по модернизации лифтов, а не по их замене, что тоже несколько снимает проблему», - считает эксперт.
Он также подчеркнул, что российское лифтовое производство сильно устарело.
«Российское лифтовое производство на сегодняшний день достаточно сильно устарело. В России производят лифты, которые разработаны были ещё в 70-80-х годах прошлого века. Импортные же лифты, которые применялись раньше, сейчас недоступны. С нами не хотят особо работать итальянцы, немцы. А китайских лифтов мы никогда много не закупали», - добавил эксперт.
Ранее лифт с пятью пассажирами упал в Калининграде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме призывавшему отключит интернет депутату предложили отдохнуть
- В России объяснили, как решить проблему с устаревшими лифтами
- Инвестор сравнил цифровые валюты России и США
- Песков отказался комментировать слухи о повышении НДС
- На премии «Все цвета джаза» выступят Мазаев и джаз-бэнд Жилина
- От резкого повышения утильсбора выиграют «Москвич» и Haval
- Песков: Дата послания президента Федеральному собранию пока не определена
- В Британии трех человек задержали по подозрению в помощи разведслужбам России
- Экономист: Обвал рубля поможет избежать повышения НДС до 22%
- Группа «Gorky Park» отправится в мировое турне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru