Для решения проблемы с лифтами, прежде всего следует поднять уровень лифтового производства в России, а также провести плановую замену там, где это необходимо в ближайшие 6-10 лет, заявил НСН вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков.

В ближайшие шесть лет в России может быть реализован один из трех сценариев темпов обновления в многоквартирных домах лифтов, которые отработали свой срок службы, считают аналитики. По ускоренному сценарию все устаревшее оборудование будет заменено полностью через шесть лет. Но пока текущие темпы обновления не позволяют реализовать даже самый пессимистичный сценарий из-за нехватки средств, сообщает «Коммерсант».

Сейчас в России эксплуатируется 605 тысяч лифтов, из которых 50 тысяч уже отработали назначенный срок службы — 25 лет, еще 60 тысяч единиц оборудования потребует замены до 2030 года, сообщили в Российском лифтовом объединении.