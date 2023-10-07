Инфекционист Тимаков: Человек в среднем заражается коронавирусом раз в полгода

«В большинстве случаев это не всегда удается подтвердить лабораторно, потому что чаще всего повторные заболевания у людей протекают в форме обычного легкого ОРВИ», — рассказал специалист.

По словам медика, в ряде случаев иммунитет не справляется с вирусом, инфекция вызывает осложнения и требуется госпитализация. Чаще всего это происходит в группах риска.

Как отметил Тимаков, среди экспертов стоит вопрос о долгосрочных последствиях повторных случаев коронавируса для иммунитета и органов человека. Врач указал, что COVID-19 размножается во всех органах и тканях, что может привести к быстрому старению организма. Однако вопрос «требует дальнейшего изучения».

