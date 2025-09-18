Песков отказался комментировать слухи о повышении НДС

Отвечая на просьбу прокомментировать появившуюся в некоторых СМИ информацию о возможном увеличении НДС, он указал, что вся подобная работа по таким темам ведётся в кабмине.

«Все наработки в правительстве. Поэтому просьба обращаться по бюджетным делам сейчас именно в кабинет министров», - сказал представитель Кремля.

Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев заявил «Радиоточке НСН», что повышение НДС в 2026 году вполне реально, однако этого сценария удастся избежать в случае серьёзной девальвации рубля.

