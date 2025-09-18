На премии «Все цвета джаза» выступят Мазаев и джаз-бэнд Жилина

Ведущими премии станут певица, композитор, актриса, телеведущая Мариам Мерабова и певец, кинокомпозитор, актер Дмитрий Носков.

В этом году джазовым музыкантам предстоит побороться за победу в семи номинациях: «Восходящая звезда», «Мероприятие года», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года», «За вклад в развитие джазовой культуры в России». Лучших в каждой из номинаций определят слушатели Радио JAZZ и экспертное жюри.

«Премия "Все цвета джаза" – это грандиозное шоу, где лучшие джазовые артисты создадут совершенно невероятную атмосферу. В жюри вошли настоящие авторитеты из мира музыки, и их высокая оценка крайне важна для участников», – рассказала программный директор Радио JAZZ 89.1 FM Наталья Фокина.

В 2025 году в состав жюри вошли народный артист России, саксофонист, художественный руководитель «Московского джазового оркестра» Игорь Бутман, народный артист России, руководитель Фонограф Джаз Бэнда Сергей Жилин, народный артист России, действительный член Российской академии искусств Даниил Крамер, главный редактор журнала «Джаз.Ру», исследователь джаза Кирилл Мошков, певица, народная артистка России Валерия, а также автор и лидер групп «Billy’s Band» и «Петербургский Джазовый Актив», совладелец баров The Hat Билли Новик.

Церемония вручения премии «Все цвета джаза» состоится 19 ноября.

Ранее народная артистка России Лариса Долина рассказала спецкору НСН, что джаз в России за последние двадцать лет стал очень популярен, зрители скупают билеты на концерты, а молодежь мечтает освоить этот непростой музыкальный стиль

