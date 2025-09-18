В Госдуме призывавшему отключит интернет депутату предложили отдохнуть
Депутату Госдумы Николаю Арефьеву (КПРФ), выступившему с инициативой в выходные дни отключать в России интернет, можно не пользоваться всемирной паутиной и спокойно отдыхать. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
Он отметил, что Арефьеву уже 76 лет и в таком «уважаемом возрасте интернетом можно вообще не пользоваться».
Свинцов указал, что его коллега «давным-давно находится на пенсии» и может «не работать, отдыхать и находиться на даче», тогда как другим россиянам разного возраста «интернет нужен и днём, и ночью, и вечером, и ранним утром».
«Потому что большинство наших граждан используют интернет в первую очередь для работы и для общения с коллегами по работе или со своими близкими», - подчеркнул Парламентарий.
Ранее Арефьев предложил отключать интернет на неделю или по меньшей мере на выходные - ради здоровья граждан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
