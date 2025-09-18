В Госдуме призывавшему отключит интернет депутату предложили отдохнуть

Он отметил, что Арефьеву уже 76 лет и в таком «уважаемом возрасте интернетом можно вообще не пользоваться».

Свинцов указал, что его коллега «давным-давно находится на пенсии» и может «не работать, отдыхать и находиться на даче», тогда как другим россиянам разного возраста «интернет нужен и днём, и ночью, и вечером, и ранним утром».

«Потому что большинство наших граждан используют интернет в первую очередь для работы и для общения с коллегами по работе или со своими близкими», - подчеркнул Парламентарий.

Ранее Арефьев предложил отключать интернет на неделю или по меньшей мере на выходные - ради здоровья граждан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».