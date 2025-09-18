Инвестор сравнил цифровые валюты России и США

Цифровые валюта США подкреплены только американским долгом, заявил основатель и генеральный директор международной финтех-компании UTribe (Ubuntu Tribe) Мамаду Квиджим Турэ в пресс-центре НСН.

«Цифровой рубль – это валюта, которая подкреплена Центробанком, а цифровое золото подкреплено физическим золотом. Gift gold – это сертификат, который подтверждает ваше владение частью золота. Золото хранится в разных частях света в частных хранилищах – Сингапуре, Дубае, скоро будет в Гонконге. Один токен такого золота эквивалентен одному миллиграмму золота. Цифровой рубль и золото используют одинаковые технологии по созданию продукта, это блокчейн-технологии. Это позволяет четко отследить все операции в системе, это полная прозрачность. При этом цифровая валюта США подкрепляется только американским долгом. Цифровой рубль будет подкреплен большим количеством наличных денег», - рассказал он.

С начала 2025 года стоимость золота выросла в мире более чем на 38%, до $3,6 тыс. Тем самым, второй год подряд благородный металл удерживает звание самого быстрорастущего актива. Аналитики не исключают роста цен вплоть до $4 тыс. на горизонте года. Эксперты отмечают, что золото — это интересный инструмент не только для защиты сбережений, но и для заработка в условиях снизившихся рублевых ставок.

UTribe была основана в 2015 году и сегодня объединяет золото с технологичностью блокчейна. В 2025 году компания получила лицензию VASP и выпустила Gold for All Report, где представила механизмы трансформации золота из консервативного актива в динамичный инструмент нового поколения. Теперь UTribe открывает доступ к цифровому золоту для инвесторов по всему миру — в том числе, для пользователей в России и странах СНГ.

