Врачи объяснили, чем опасны вейпы
В Бийске после курения вейпа скончался 12-летний мальчик, сообщает телеканал «360».
Его старшая сестра и ее подруга были госпитализированы. 10 января в гости к 17-летней девушке пришли 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. Молодые люди покурили электронное устройство, после чего им стало нехорошо. Утром потерпевших без сознания обнаружила бабушка девушки. Девочек госпитализировали, мальчика медики спасти не смогли.
Как сообщил врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ им. Сеченова Александр Пальман, вейп позиционируют как некую здоровую альтернативу курению табака, однако это не совсем так. По его словам, вдыхание чего-либо, не предназначенного изначально для организма человека, не ведет к положительным последствиям.
«Нет никакого внятного стандарта, что в эти жидкости можно запихивать. Мы же очень давно отказались от масляных ингаляций, потому что это может приводить к негативным последствиям. Вот эти все масла могут оказывать серьезные повреждающие действия на легкие, даже если это какое-то нейтральное масло», — отметил Пальман.
Он отметит, что из-за курения вейпа может быть целая череда проблем, вплоть до госпитализации.
Напомним, в 2020 году Владимир Путин подписал закон, который распространяет антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы, на вейпы, кальяны и снюсы. Член комитета ГД РФ по охране здоровья, Заслуженный врач Российской Федерации Николай Герасименко заявил, что новый закон позволит более жестко регулировать продажу несовершеннолетним.
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