Владимир Путин приравнял вейпы и кальяны к сигаретам

Напомним, ранее в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Допарились: вейпы и кальяны под законом».

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах, введя соответствующие административные наказания. Теперь вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса в фильмах и театральных представлениях будет наказываться серьезными штрафами.

Член комитета ГД РФ по охране здоровья, Заслуженный врач Российской Федерации Николай Герасименко заявил, что новый закон позволит более жестко регулировать продажу несовершеннолетним.

