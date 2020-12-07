СК начал проверку после отравления младенца жидкостью для вейпа в Красноярске

По данным следствия, с ребенком в день отравления сидел отец, сообщает «Интерфакс». Он решил напоить сына укропной водой из шприца, но ошибся, взяв шприц с жидкостью для электронных сигарет. После нескольких капель младенцу стало плохо, он был госпитализирован.

Ранее ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета заявили, что у курящих электронные сигареты риск заразиться коронавирусной инфекцией в 5-7 раз выше, чем у некурящих людей, передает Ura.ru.

