СК начал проверку после отравления младенца жидкостью для вейпа в Красноярске
Следственный комитет в Красноярске начал проверку после отравления месячного ребенка жидкостью для вейпа.
Новорожденного доставили в больницу 26 ноября. Он уже выписан, его здоровью ничто не угрожает.
По данным следствия, с ребенком в день отравления сидел отец, сообщает «Интерфакс». Он решил напоить сына укропной водой из шприца, но ошибся, взяв шприц с жидкостью для электронных сигарет. После нескольких капель младенцу стало плохо, он был госпитализирован.
Ранее ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета заявили, что у курящих электронные сигареты риск заразиться коронавирусной инфекцией в 5-7 раз выше, чем у некурящих людей, передает Ura.ru.
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