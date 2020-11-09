Врачи обнаружили связь дефицита витамина D с тяжелым течением COVID-19
Нехватка витамина D может стать причиной более тяжелого течения COVID-19, пишет издание Express со ссылкой ученых из клиники Кливленда.
Исследователи провели анализ для обнаружения связи с низкими показателями концентрации витамина D в организме по регионам и тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Оказалось, что в регионах с сезонным дефицитом витамина D, тяжелые случае диагностируются чаще.
Врачи отметили важность витамина D для поддержания иммунитета. Они добавили, что витамин D может снизить риск развития диабета, инфекционных заболеваний, а также позитивно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы.
Один из экспертов напомнил, что основным симптомом дефицита витамина D являются усталость. Оп порекомендовал сдать анализы тем, кто постоянно чувствует себя уставшим.
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