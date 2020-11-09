Врачи обнаружили связь дефицита витамина D с тяжелым течением COVID-19

Нехватка витамина D может стать причиной более тяжелого течения COVID-19, пишет издание Express со ссылкой ученых из клиники Кливленда.

Исследователи провели анализ для обнаружения связи с низкими показателями концентрации витамина D в организме по регионам и тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Оказалось, что в регионах с сезонным дефицитом витамина D, тяжелые случае диагностируются чаще.